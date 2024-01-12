حركة الجهاد الاسلامي: أمريكا من تدير حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني

العالم – خاص بالعالم

ولفت العينا إلى أن العدوان على اليمن يؤكد أن الادارة الامريكية هي من تدير حرب الابادة ضد الشعب الفلسطيني وضد شعوب الامة.

وحيا العينا الموقف اليمني الشريف الذي نهض دفاعا عن غزة وعن المقدسات الاسلامية في فلسطين، منوها أن ذلك في حد ذاته يعتبر موقف شجاع وشريف لاخوتنا في اليمن.

ونوه العينا إلى أن ذلك يتطلب من ابناء الامة العربية والاسلامية التحرك السريع رفضا للعدوان على اليمن الشقيق واتخاذ خطوات عملية لدعم واتخاذ كل المواقف العملية التي تعمل على ردع آلة الحرب الصهيونية التي تقوم بحرب إبادة حقيقية ضد الشعب الفلسطيني في فلسطين بشكل عام وفي غزة بشكل خاص.

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