 عبداللهيان: الكيان الصهيوني المجرم يكنّ الكراهية والحقد للاعلاميين

العالم - ايران

وكتب أمير عبداللهيان في مدونة له على موقع التواصل الاجتماعي X مساء الاثنين: بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الحرب الظالمة ضد غزة المقاومة، استشهد 111 صحفيًا ومصورًا، وهو رقم رهيب غير مسبوق في التاريخ.

وأضاف: الصهاينة يخشون بشدة من وعي العالم وحكمه، وهذا هو السبب الاساس لكراهية وحقد هذا الكيان المجرم تجاه الإعلاميين.

وقال أمير عبداللهيان: إنني إذ احيي الروح العالية التي تحلى بها الشهداء الإعلاميون، فإنني أتقدم بالتعازي إلى الصحفي الفلسطيني البطل السيد وائل الدحدوح.

وقد استشهد اخيرا الصحفي حمزة نجل مدير مكتب قناة الجزيرة الفضائية وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وسبق أن استشهد عدد من أفراد عائلة وائل الدحدوح -بمن فيهم زوجته وابنه وابنته وحفيده- في قصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه بمخيم النصيرات وسط القطاع قبل اكثر من شهرين.

وكان وائل الدحدوح قد اصيب هو ايضا في 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي خلال تغطيته قصفا اسرائيليا على مدرسة فرحانة بمعية زميله الصحفي المصور في قناة الجزيرة بغزة سامر أبو دقة الذي استشهد بعد أن ظل ملقى على الأرض ينزف محاصرا في محيط مدرسة فرحانة لمدة 6 ساعات، حيث لم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليه.