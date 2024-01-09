شاهد تشييع حزب الله للشهيد القائد 'وسام طويل' في خربة سلم

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وفي كلمة له خلال التشييع، قال عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق : نشيع اليوم قائدًا كان رجل الانتصارات وعاشقًا للجهاد وما غادر ساحات القتال على مدى 30 عامًا، وكان من أبرز صناع النصر الإلهي وشارك في محاربة "داعش" ونذر حياته من أجل المقاومة"، مشيرًا إلى أن: "الحاج جواد كان من أبطال العمليات الأولى ومن قادة العمليات الأخيرة وهو من صناع التحرير العام 2000، وقد درّب وخرّج آلاف المجاهدين الأشداء العاشقين للشهادة والمشتاقين للمواجهة مع العدو.

ولفت الشيخ قاووق إلى أن: الحاج جواد نال كل الأوسمة مجاهدًا وشجاعًا مقدامًا وجريحًا، تعب السلاح وما تعبت أنت يا حاج جواد من السلاح، لطالما قلت انك مشتاق لرفاق الدرب الشهداء واليوم تلتقي بالأحبة الحاج قاسم سليماني والحاج عماد والسيد ذو الفقار.

وشدد الشيخ قاووق على أنّ: العدو ظنّ باغتيال القادة سينال من عزم المقاومة، لكن غاب عنه أننا حزب الشهداء نكبر ونقوى بهم وشعارنا على الدوام "القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة.

وتوجه إلى رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو بالقول: "لو لم تكن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت، لما توسلت أميركا والدول الغربية من أجل عودة المستوطنين إلى الشمال.

وختم الشيخ قاووق قائلا: سننصر غزة بسلاحنا، وليس هناك لغة بيننا وبين العدو سوى الصواريخ والمسيّرات، حتى نصنع النكبة الكبرى لإسرائيل ونرفع راية النصر.