شاهد..حزب الله یزف 4 شهداء على طريق القدس

العالم- لبنان

وقالت في بيانها: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي حسين برجي "أبو مهدي" من بلدة مركبا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

وکانت المقاومة الاسلامية في لبنان اعلنت فی وقت سابق من الیوم عن استشهاد حسن عبد الحسين اسماعيل "آدم" من بلدة عيتا الشعب في جنوب البلاد.

وصدر بيان عن المقاومة الإسلامية وجاء فيه:

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسن عبد الحسين اسماعيل "آدم" من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

وكان الإعلام الحربي في حزب الله اللبناني اعلن اليوم، عن استشهاد 3 من مجاهديه في غارات إسرائيلية استهدفت سيارتهم في بلدة الغندورية جنوبي لبنان.



وأشار حزب الله، عبر قناته الرسمية بتطبيق "تليجرام" إلى استشهاد عيسى علي نور الدين "علي نجمة"، من بلدة برج قلاويه في جنوب لبنان وسكان منطقة حي السلم في الضاحية الجنوبية لبيروت.



ولفت إلى استشهاد محمد شريف السيد ناصر "السيد شريف" من بلدة حي الفيكاني في البقاع، وكذلك حسن عبد الحسين إسماعيل "آدم" من بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان.



وكان حزب الله، قد أعلن في وقت سابق، استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في إطار الرد على اغتيال القيادي العسكري البارز في صفوفه، وسام الطويل، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري.



وقال الحزب في بيان إنه استهدف "مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو في مدينة صفد المحتلة (قاعدة دادو) بعدد من المسيّرات الهجومية الانقضاضية".



ووضع الحزب هذا الاستهداف "في إطار الرد على جريمة اغتيال القائد الكبير الشهيد الشيخ صالح العاروري وإخوانه وجريمة اغتيال القائد الشهيد الأخ وسام طويل".





