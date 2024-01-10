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نشطاء مناصرون لفلسطين يقدمون الزهور لممثلي بعثة اممية

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

تداول في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيها نشطاء مناصرون لفلسطين وهم يقدمون الزهور لممثلي بعثة جنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة.

العالم _ الاميركيتان

وجاء هذا بعدما تقدمت جنوب أفريقيا بشكوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة وجرائم حرب في عدوانه على قطاع غزة.

وتمثل "اسرائيل" لاول مرة في تاريخها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي الخميس في القضية التي رفعتها جنوب افريقيا ضدها بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني .

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم 96 إلى23357 شهيداً و59410 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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