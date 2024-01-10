فلسطينيون يتظاهرون في رام الله احتجاجا على زيارة بلينكن

العالم _ فلسطين

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بتظاهر عشرات الفلسطينيين عند دوار "المنارة" وسط رام الله، احتجاجا على زيارة بلينكن، هاتفين بشعارات ضد الإدارة الأمريكية ومنددين بدعمها للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقامت الأجهزة الأمنية بقمع متظاهرين حاولوا الوصول إلى المقاطعة في رام الله.

والتقى وزير الخارجية الأمريكي بلينكن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ظهر اليوم الأربعاء لمدة ساعة، دون عقد مؤتمر صحفي بنهاية اللقاء.

وتتزامن زيارة بلينكن مع قمة ثلاثية تعقد اليوم بمدينة العقبة الأردنية، تجمع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس السلطة محمود عباس، وهي الأولى لهم منذ اندلاع العدوان علي قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.