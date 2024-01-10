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باكستان تحذر من تصعيد الصراع بعد فشل مجلس الأمن إنهاء الحرب على غزة

باكستان تحذر من تصعيد الصراع بعد فشل مجلس الأمن إنهاء الحرب على غزة
الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

حذرت باكستان من أن فشل الجهود الدولية لوقف "العدوان على غزة ، ربما يؤدي إلى تصعيد الصراع وقد يشمل المنطقة بأسرها، وذلك خلال مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة استخدام الولايات المتحدة لحق النقض "الفيتو"، في مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي.

العالم _ آسيا والباسفيك

وقال السفير الباكستاني، عثمان جادون، القائم بأعمال الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة ،أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا أن "المجلس أصيب بالشلل بسبب المقاومة والتصويت السلبي لعضو دائم" دون أن يذكر الولايات المتحدة بالاسم، حسب وكالة "أسوشيتيد برس" الباكستانية اليوم الأربعاء.

وأشار المبعوث الباكستاني إلى أن "مسؤولية ثقيلة تقع على عاتق هؤلاء، الذين ساهموا في إطالة أمد هذه الحرب واستمرار ذبح المدنيين الأبرياء في غزة".

يذكر أن اجتماع أمس الثلاثاء عقد بموجب الولاية الدائمة للجمعية للانعقاد في غضون 10 أيام من استخدام حق النقض بالمجلس.

وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت حق النقض "الفيتو"، الشهر الماضي ضد مشروع قرار للأمم المتحدة، يطالب بوقف فوري إنساني لإطلاق النار، في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس".

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