قائد القوة البرية : سيتم ازاحة الستار عن صاروخين جديدين

العالم - ايران

وعن خطط القوات البرية للجيش الايراني ، صرح العميد حيدري لـ"إرنا" ان هذه القوات تنظم العديد من التدريبات سنويا، مشيرا الى ان تمرين الطائرات المسيرة للجيش الذي اجري في تشرين الاول/ اكتوبر 2023 ضمن مناورات "الاقتدار 1402 " كان ناجحا للغاية.

واضاف انه وبطبيعة الحال و بحلول فصل الربيع ستجري العديد من وحدات القوات البرية للجيش تدريبات، ولكن لن تكون هناك مناورة ضخمة .

كما افاد قائد لقوات البرية للجيش الايراني عن نشر وحدات صاروخية و طائرات مسيرة و مدفعية تابعة لهذه القوات على الحدود من أجل الحفاظ على جاهزية الوحدات وتحسينها والحفاظ على الامن المستدام للبلاد، موضحا بأنه يتمركز حاليا على الحدود 11 لواء متنقلا وهجوميا من قوات الجيش البرية.

كما اوضح ان هذا الانتشار يأتي ضمن الاشراف الاستخباراتي وإعداد القوات لإتقانها او إلمامها بجغرافية حدود البلاد وليس بسبب تهديد ما.

واعلن العميد حيدري عن الموافقة على إنشاء نوعين من الصواريخ للقوات البرية من قبل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة،مضيفا بأنه تم الانتهاء من تصنيعهما في القوات البرية للجيش، و سيتم ازاحة الستار عنهما وإنتاجهما بكميات كبيرة في المستقبل القريب.

واضاف انه في الهيكل الجديد للقوات البرية، سيتم نشر 10 وحدات على الحدود 5 منها بدون طيار و5 اخرى للوحدات الصاروخية والتي سيتم إخطارها في الوقت المناسب.

سيتم الانتقام من حادث كرمان الإرهابي عاجلا أم آجلا

و ادان العميد حيدري حادث كرمان الإرهابي الجبان مشيرا الى ضرورة التعامل معه بحزم لأن أعداء ايران هم أعداء لدودون يحاولون سلب أمنها بدعم من العالم المتغطرس.

وذكّر قائد قوات الجيش البرية انه وعلى الرغم من حالة انعدام الامن في المنطقة التي تحيط بإيران الا انه وببركة النظام المقدس للجمهورية الاسلامية الايرانية وبحكمة قائد الثورة ويقظة قواتها المسلحة واجهزة استخباراتها ، فإن إيران تعتبر من أكثر الدول أماناً في المنطقة والعالم.

كما اكد العميد حيدري على ان الاعداء يوما بعد يوم يلحق العار بهم من خلال افعالهم الشريرة والمفتضحة، وبأن الانتقام من حادث كرمان الارهابي سيأتي عاجلا أم آجلا وسيعاقب الأعداء على أفعالهم المشينة.