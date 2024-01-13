شاهد.. ممثلو فصائل المقاومة الفلسطينية يجتمعون بتونس بدعوة من حركة الشعب

العالم - خاص بالعالم

من أجل سبل أكثر نجاعة لدعم المقاومة المسلحة في غزة وتجسيدا لمبدأ وحدة الساحات، اجتمع ممثلون عن فصائل المقاومة في تونس بدعوة من حركة الشعب.

وقال القيادي بحركة الشعب هيكل المكي، لقناة العالم: من المغرب العربي الى المشرق العربي كل الساحات موحدة ستكون بعد هذا الافتتاح للملتقى جلسات مع الفصائل الفلسطينية، والاحزاب السياسية الداعمة للمقاومة، هنا في تونس وعلى امتداد الوطن العربي وستطون محاولة لتحديد مهمات.

فيما قال عضو المجلس المركزي لحزب الله الشيخ حسين غريبيس لقناة العالم: المقاومة بخير ليست وحيدة والعدو ادرك ايضا ان هذه الامة فيها الكثير مما يمكن تفعيله، لقد استطاعوا تفعيل هذه المقاومة والان نحن نقول بكل وضوح اننا قادرون على خوض المعركة ولن نتراجع على الاطلاق.

من جهته قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي إحسان عطايا لقناة العالم: هذا الملتقى يعول عليه ان يصبح مؤسسة دائمة تعمل على تقديم افكار خلاقة وبناءة يتم بلورة وسائل لدعم مستمر ودائم على مختلف المستويات وليس فقط دعما انسانيا او اعلاميا.

بالتوازي عقد الاتحاد الإسلامي الدولي للمحامين مؤتمرا لدعم طوفان الأقصى، ودعا المشاركون فيه أحرار العالم إلى التعبئة الشاملة لاسناد المقاومة الفلسطينية.

الوقفات الاحتجاجية أمام السفارة الأمريكية بتونس لا تتوقف، دعم شعبي للمقاومة في غزة واليمن ولبنان وفي مختلف ساحات المواجهة.

وعي يتجدد شيئا فشيئا بأن المقاومة طريق التحرر.