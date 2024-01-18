فشل الاحتلال في طوفان الأقصى أظهر الخلافات إلى العلن + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث لقناة لعالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار عمار خضر إلى أن الخلاف الحاصل في دولة الاحتلال يأتي في سياق الفشل الذي منيت به، والذي انعكس على شكل خلافات وتشققات وتصدعات في داخل دولة الاحتلال.

وقال: ما أحدثته طوفان الأقصى في البداية هي أن الصدمة كانت مدوية على دولة الاحتلال وهزت أركانها، و هدمت هذه الصفعة القوية النظرية الأمنية الإسرائيلية التي بنيت عليها دولة الاحتلال.

وأكد أن هذه الصفعة القوية كان لها ارتدادات و تأثيرات في بنية دولة الاحتلال، حيث سعت دولة الاحتلال بعد هذه الضربة أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء، وتحاول أن تقلل من قيمة الانتصار الفلسطيني، من خلال توجيه ضربة عسكرية إلى قطاع غزة، حيث وضع نتنياهو الأهداف التي يعرفها الجميع والتي لم ولن تتحقق.

وأضاف: لكن مجريات الميدان والأحداث التي جرت بعد ذلك والفشل المتكرر لدولة الاحتلال وعدم تحقيق أي إنجاز، شكل مجموع ذلك خطرا وبدأنا نرى أن الخلاف يظهر إلى العلن من خلال هذا الفشل.

وفي جانب آخر من اللقاء أشار إلى أن دولة الاحتلال حاولت فيما مضى تشتيت وتفريق الساحات والاستفراد بساحة دون أخرى، لكن ما يحدث الآن هو أن الساحات لم تعد في فلسطين التاريخية متوحدة بل في كل المحور متوحدة ضد دولة الاحتلال.

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