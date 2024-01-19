كأس آسيا..منتخب اسود الرافدين يفوز على اليابان بهدفين نظيفين

العالم- العراق

يدين المنتخب العراقي بالفضل لمهاجم نادي القوة الجوية أيمن حسين بعدما تكفل بتسجيل هدفي الفوز على اليابان بنتيجة 1-2.

افتتح أيمن حسين التسجيل في الدقيقة 5 وعاد للتهديف مُجدداً في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول (ق45)، بينما أحرز نجم وسط ليفربول واتارو إيندو هدف حفظ ماء وجه اليابان في الدقيقة 3+90 بعد تمريرة من ريو هاتاتي.

وأشعل منتخب أسود الرافدين أجواء ملعب المدينة التعليمية الذي استضاف قمة مباريات الجولة الثانية من مجموعات كأس آسيا، نظراً لفشل جميع المنتخبات التي واجهت اليابان على مدار 2023 ومطلع 2024 من تحقيق الفوز عليه.

وأنهى المنتخب العراقي سلسلة من 11 فوز على التوالي لمنتخب اليابان منذ أن خسر ودياً أمام كولومبيا في نهاية شهر مارس 2023.

وصعد العراق إلى صدارة ترتيب المجموعة الرابعة (D) في كأس آسيا 2023 بالفوز على إندونيسيا 3/1 واليابان 1/2 ليضمن تواجده في ثمن النهائي قبل مواجهة فيتنام في الجولة الأخيرة من المجموعات.

تشكيلة الفوز التاريخي على اليابان

ستبقى تشكيلة العراق الأساسية التي جلبت أول فوز على اليابان في كأس آسيا محفورة في أذهان عشاق كرة القدم العراقية.

لعب منتخب العراق بقيادة مدربه الإسباني خيسوس كاساس بالرسم التكتيكي 4-5-1، معتمداً على أيمن حسين في مركز رأس الحربة.

حراسة المرمى: جلال حسن.

خط الدفاع: حسين علي، سعد ناطق، ريبين سولاقا، أحمد يحيى.

خط الوسط: فرانس ضياء، أمير العماري، إبراهيم بايش، علي جاسم، يوسف أمين.

خط الهجوم: أيمن حسين

تفوق تاريخي لليابان

يتفوق منتخب اليابان تاريخياً على نظيره العراقي في إجمالي عدد المباريات الدولية التي جمعتهما منذ عام 1982 حتى الآن.

العراق نجح في الفوز بالمباراة الأولى له أمام اليابان في دورة الألعاب الآسيوية بهدف نظيف عام 1982.

ولم يلتق اليابان مع العراق في نهائيات كأس آسيا سوى 3 مرات فقط بعد مباراة اليوم في نسخة 2023 على الأراضي القطرية.

يرجع اللقاء الأول بين العراق واليابان في كأس آسيا إلى عام 2000 عندما نظم لبنان البطولة، وحقق الساموراي الياباني فوزًا عريضاً بنتيجة 4-1 في مباراة الدور ربع النهائي، وشهدت نفس النسخة تحقيق اليابان للقب البطولة.

أما المواجهة الثانية التي جمعت العراق باليابان فتعود إلى دور مجموعات كأس آسيا 2015 والتي أقيمت في أستراليا، وفازت اليابان مجددًا بنتيجة 1-0 وأحرز كيسوكي هوندا الهدف من ركلة جزاء في الشوط الأول.

ولم يحقق منتخب العراق سوى انتصاراً رسمياً وحيداً على اليابان في بطولة دورة الآلعاب الآسيوية والتي أقيمت يوم 28 نوفمبر 1982.

وإجمالًا حققت اليابان 8 انتصارات على العراق، وانتهت مباراتين بالتعادل، وفاز العراق في مناسبتين، وذلك في إجمالي 12 مواجهة جمعت الفريقين على مدار التاريخ.

جدول ترتيب مجموعة منتخب اليابان

وُتعد أكبر نتيجة فوز في مواجهة بين العراق واليابان هي نتيجة ،0-4 والتي تفوق بها المنتخب الياباني في مباراة دولية ودية في يونيو 2015.

جدير بالذكر اعتلاء اليابان للائحة المنتخبات الأكثر تتويجاً بكأس آسيا برصيد 4 ألقاب، وكان آخر لقب حققته في عام 2011 في قطر.

أما العراق فقد حّقق لقباً واحداً، يعود إلى عام 2007 في البطولة التي استضافتها 4 بلدان “إندونيسيا وفيتنام وماليزيا وتايلاند”.



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