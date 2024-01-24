شاهد تحطم طائرة نقل عسكرية روسية على متنها 65 أسيراً أوكرانياً

العالم – خاص بالعالم

موسكو قالت إن الطائرة كانت تقوم برحلة من مطار تشكالوفسكي الى بيلغورود لنقل جنود أوكرانيين أسرى من أجل اجراء عملية تبادل أسرى مضيفة أن اوكرانيا 'علمت' أنه سيتم نقل هؤلاء الجنود جوا.

الطائرة هي طائرة شحن عسكرية من طراز 'إل-ستة وسبعين' كان على متنها خمسة وستون أسير حرب أوكرانيا، بالاضافة إلى طاقم الطائرة الروس ويبلغ عددهم ستة أشخاص وثلاثة مرافقين للأسرى وذلك حسب وزراة الدفاع الروسية.

وزارة الدفاع الروسية اتهمت كييف بإسقاط الطائرة في منطقة بيلغورود المتاخمة للحدود الأوكرانية مؤكدة أنها لاحظت 'اطلاق صاروخين'، ما اعتبرته عملا إرهابيا.

السلطات الروسية سارعت بإرسال وفد من القوات الجوية إلى موقع سقوط الطائرة للكشف عن ملابسات الحادثة، فيما أفاد المسؤول المحلي فياتشيسلاف غلادكوف عبر منصة تلغرام بمقتل جميع من كانوا على متن الطائرة، وحتى ساعة كتابة هذا التقرير لم يصدر عن كييف أي تعليق حول الحادثة.

ومنطقة بيلغورود غالبا ما تتعرض لهجمات بالصواريخ والمسيرات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام الفين واثنين وعشرين نظرا لقربها من الحدود.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها موسكو، كييف بقتل أسرى أوكرانيين، حيث تبادل الروس والأوكرانيون في عام الفين واثنين وعشرين الاتهامات بشأن قصف سجن أدى إلى سقوط ضحايا كان يضم أسرى أوكرانيين في منطقة أولينيفكا شرق أوكرانيا التي تخضع للسيطرة الروسية.

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