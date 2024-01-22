الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤
٠٣:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

​​​​​​​هل السعودية مستعدة لإرسال قوات إلى غزة؟ بن فرحان يرد

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

اجرى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان مقابلة مع شبكة CNN رد خلالها على سؤال المذيع فريد زكريا حول اذا كانت السعودية مستعدة لارسال قوات الى غزة ام لا.

العالم- السعودية

واضاف بن فرحان إن "ما نحتاج إلى التركيز عليه هو حل القضية الفلسطينية، وليس غزة فقط، وأعتقد أن جميع الدول العربية أشارت إلى استعدادها للحديث عن حل أو حل يتضمن كيفية إدارة الوضع في غزة".

وتابع أنه "لا معنى للحديث عن إعادة إعمار غزة إذا كنا لا نريد أن نتحدث عن إنهاء القتل أولاً"..

وردا على سؤال المذيع فريد زكريا حول اذا كانت السعودية مستعدة لارسال قوات الى غزة ام لا قال بن فرحان: القوات السعودية اعتقد ان هذا شيء افتراضي ومن الصعب معالجته..وحتى القوات العربية لا اعتقد ان نوع القوة على الارض هي القضية..

واوضح: لاننا اذا قدمنا املا حقيقيا للفلسطينيين اعتقد ان ذلك سيكون في حدود قدرة الشعب الفلسطيني.. والسلطة على تحمل هذه المسؤولية.

روابط ذات صلة

شاهد كيف يرد وزير خارجية السعودية بسؤال مذيع CNN بشأن حركة حماس!

السعودية: مُنفتحون على التطبيع مع 'إسرائيل' إن تحقق هذا الشرط..

وزير خارجية السعودية يفاجئ الجميع بتصريح عن التطبيع مع الاحتلال

شاهد/ 8 وزراء خارجية من دول عربية وإسلامية على متن طائرة واحدة..اين الوجهة؟

شاهد.. بن فرحان يكشف اول خطوة لتنفيذ قرارات القمة العربية بشأن غزة