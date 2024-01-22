​​​​​​​هل السعودية مستعدة لإرسال قوات إلى غزة؟ بن فرحان يرد

العالم- السعودية

واضاف بن فرحان إن "ما نحتاج إلى التركيز عليه هو حل القضية الفلسطينية، وليس غزة فقط، وأعتقد أن جميع الدول العربية أشارت إلى استعدادها للحديث عن حل أو حل يتضمن كيفية إدارة الوضع في غزة".

وتابع أنه "لا معنى للحديث عن إعادة إعمار غزة إذا كنا لا نريد أن نتحدث عن إنهاء القتل أولاً"..

وردا على سؤال المذيع فريد زكريا حول اذا كانت السعودية مستعدة لارسال قوات الى غزة ام لا قال بن فرحان: القوات السعودية اعتقد ان هذا شيء افتراضي ومن الصعب معالجته..وحتى القوات العربية لا اعتقد ان نوع القوة على الارض هي القضية..

واوضح: لاننا اذا قدمنا املا حقيقيا للفلسطينيين اعتقد ان ذلك سيكون في حدود قدرة الشعب الفلسطيني.. والسلطة على تحمل هذه المسؤولية.