امیرعبداللهيان یدعو روسيا إلى لعب دور أكثر فعالية لوقف الحرب على غزة

العالم - ايران

والتقى وزير الخارجية الإيراني، الذي یزور نيويورك للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في غرب آسيا والشرق الأوسط، نظیره الروسي سيرغي لافروف.

وبحث أمير عبداللهيان ولافروف خلال هذا اللقاء، بعض القضايا المدرجة على جدول أعمال العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية، بما في ذلك آخر مستجدات الحرب على غزة.

وأشار وزير الخارجية الإيراني خلال اللقاء، إلى صمود شعب غزة المظلوم على مدى 100 يوم وفشل الکیان الصهیوني في تحقيق أغراضه واعتبر عدوان الکیان الصهيوني الأخير على سوريا ولبنان نتيجة محاولة وراء صرف انتباه المجتمع الدولي عن هذا الفشل المشين وعجز هذا الکیان في ساحة المعركة ومحاولة خبيثة وراء نشر عدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة.

وتطرق إلى موقف روسيا ودورها كعضو دائم في مجلس الأمن، وطالب هذا البلد بلعب دور أكثر نشاطا من أجل وقف الحرب على غزة.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن ارتياحه لمستوى العلاقات الثنائية بین البلدین والزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الإيراني إلى موسكو وأعرب عن أمله في أن يتم خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي إلى طهران التوقيع على وثيقة التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين.

من جانبه أعرب وزير خارجية الاتحاد الروسي سيرغي لافروف خلال اللقاء، عن ارتياحه لآخر تطورات العلاقات الثنائية وأكد على تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها.

وانتقد عرقلة أمريكا في مجلس الأمن ومنع الموافقة على قرار وقف إطلاق النار. ودعا إلى موقف موحد للدول العربية تجاه القضية الفلسطينية.

وكان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين امير عبداللهيان قد وصل إلى مطار جون إف كينيدي في نيويورك أمس الاثنين بالتوقيت المحلي على رأس وفد رفيع المستوى وكان في استقباله أمير سعيد إيرواني، السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، وزهراء إرشادي، السفيرة ومساعدة ممثل إيران وغيرهما من دبلوماسيي الجمهورية الاسلامية.

وهذه هي الزيارة الثالثة التي يقوم بها وزير الخارجية الإيراني إلى نيويورك خلال العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار/مارس 2023)، وكان قد زار نيويورك للمرة الأولى في العام الماضي للمشاركة في اجتماع القمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة مع الرئيس آية الله رئيسي، كما زار نيوورك للمرة الثانية للمشاركة في الاجتماع الطارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي 12 ديسمبر 2023، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار بالتصويت الإيجابي لـ 153 من أعضائها، أي الأغلبية الساحقة من الأصوات، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار الإنساني في غزة، وكذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الاسرى.

وقبل وصوله إلى نيويورك وجه وزير الخارجية الايراني رسالة الى الامين العام للامم المتحدة حول اغتيال خمسة مستشارين عسكريين إيرانيين في سوريا، قال فيها: على الكيان الإسرائيلي أن يتحمل عواقب أعماله الإرهابية هذه وغيرها من الأعمال الإرهابية ضد المستشارين العسكريين الإيرانيين.

ومن المقرر أن يعقد بعد ظهر الثلاثاء بالتوقيت المحلي اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاستعراض آخر التطورات في المنطقة وحرب غزة على مستوى وزارات خارجية الدول الأعضاء في هذا المجلس وكذلك الدول المؤثرة في المنطقة.

بالإضافة إلى المشاركة في اجتماع مجلس الأمن للمرة الأولى، سيعقد وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية أيضًا اجتماعات ثنائية مع نظرائه ومسؤولي الأمم المتحدة.

وقد دعت فرنسا، وهي أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن والتي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن هذا الشهر (كانون الثاني/يناير 2024)، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول أخرى للمشاركة في هذا الاجتماع.