شاهد: كاميرا العالم في موقع اطلاق اقمار صناعية ايرانية.. وهذه مميزاتها

العالم - خاص بالعالم

مرة اخرى تطرق ايران ابواب السماء، وهذه المرة عبر جيل جديد من حامل الاقمار الصناعية "سيمرغ" الذي يحمل معه 3 اقمار صناعية محلية الصنع؛ "مهدا" و"كيهان 2" و"هاتف 1" لتنضم الى اسرة الاقمار الصناعية الايرانية في الفضاء.

المهمة الرئيسية للقمر الصناعي "مهدا" الذي صممه خبراء ومتخصصون في معهد ابحاث الفضاء الايراني، يتحقق من دقة حامل الاقمار الصناعية "سيمرغ" في عمليات الحقن المتعددة.

وقال المتحدث في الشأن الفضائي لوزارة الدفاع الايرانية، احمد حسيني مونس، لمراسل قناة العالم وعدد من الصحفيين: في هذا الاطلاق حامل الاقمار الصناعية "سيمرغ" تمكن من تسجيل رقمين قياسيين فضائيين جديدين في مجال تكنولوجيا الفضاء في البلاد، حيث تمكن من حمل 3 اقمار صناعية في وقت واحد ووضعها في المدار لأول مرة، كما انه تمكن من الوصول الى ذروة الارتفاع البالغة 1110 كيلومترات فوق سطح الارض.

الرسالة التي يحملها هذا الانجاز هي ان المسار العلمي في ايران على الرغم من كل الضغوط والمؤامرات، لن يتوقف.

إنطلق "سيمرغ" في المهمة البحثية السابعة له وعلى ارتفاع أكثر من 1100 كيلومتر من سطح الارض وفي مدار بيضوي الشكل تمكن من تثبيت القمر الصناعي "مهدا" والقمر الصناعي "هاتف1" الذي يزن اقل من 10 كيلوغرامات والمصمم لإثبات تقنية الاتصال ضيق النطاق بإستخدام الاجسام، والقمر الصناعي "كيهان2" الذي تم تصميمه لإثبات التكنولوجيا الاساسية لتحديد المواقع الفضائية بنجاح.

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