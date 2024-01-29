الضفة تشهد عدواناً اسرائيلياً من نوع آخر.. اعتقال عشرات النساء والاطفال

وأسفرت حملة الاحتلال المتواصلة على قرى ومىن الضفة عن سقوط عشرات الجرحى الفلسطينيين واعتقال عشرات آخرين وتخريب وتكسير منازل وممتلكات.

فمن رام الله الى جنين وقلقيلية وبيت لحم وطوباس ونابلس والخليل داهمت قوات الاحتلال عشرات الأحياء والمنازل مخربة محتوياتها ومطلقة الأعيرة النارية تجاه المواطنين ومعتقلة ما لا يقل عن 22 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في جنين تأخير الدوام المدرسي حتى انسحاب قوات الاحتلال من المدينة. ووزعت قوات الاحتلال منشورات في بلدة الدوحة ببيت لحم تهدد الأهالي بعدم المشاركة في أي فعاليات وطنية.

واثر اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بيت ريما شمال غرب رام الله أعلن الهلال الأحمر عن إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال، كذلك اندلعت مواجهات في بلدة نحالين غرب بيت لحم وسجلت مقاطع فيديو لتنكيل الاحتلال بالمواطنين في البلدة وتفتيش هواتفهم بعد نصبها الحواجز كما أطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه رعاة الأغنام في قرية كيسان جنوب شرق بيت لحم وصادرت جرافة قرب قرية سنيريا جنوب شرقي قلقيلية.

وأعلن الهلال الأحمر تسلم طواقمه جثمان الشهيد سليم ناصر من ضاحية شويكة بطولكرم عقب احتجازه من قبل الاحتلال لمدة اثنين وأربعين يوماً.

هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسيرالفلسطيني كشفا عن ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى ستة آلاف و330 فلسطينيا منذ السابع من أكتوبر وفق بيان الهيئتين فإن الاحتلال اعتقل أكثر من 400 طفل، مشيرين الى عدم توفر معلومات دقيقة حول أعداد الأطفال في السّجون حاليًا في ظل الصعوبات التي تواجه الطواقم القانونية في حصر أعداد الأطفال المعتقلين علمًا أنّ أكثر من 30 طفلًا رهن الاعتقال الإداريّ حاليا.



