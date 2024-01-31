من هو المقاوم الأنيق.. مواقع التواصل تسأل

العالم - هاشتاغ

ذو المعطف الأنيق.. المقاتل الأنيق.. غزة مان.. ألقاب كثيرة منحها الناشطون لأحد المقاومين في قطاع غزة. المقاوم الذي ظهر في فيديو وهو يقصف إحدى دبابات الاحتلال، لفت الأنظار بأناقته رغم انه في ميدان القتال. المعطف الأسود الذي ارتداه المقاوم والقبعة التي غطت رأسه شكلت لوحة ألهمت الكثيرين على مواقع التواصل. كثير من الناشطين وجهوا كلمات المديح للمقاوم الأنيق هذا.. وبعضهم اعتبر أن صورة أبطال مسلسلات الكرتون أصبحت حقيقة في غزة.

تفاعل واسع جدا مع المقاوم صاحب المعطف الأنيق على مواقع التواصل.

رسالة مؤثرة إلى أطفال غزة، وجهتها عضوة البرلمان البريطاني "ناز شاه" التي اعتذرت منهم على التقصير في مناصرتهم. "ناز شاه" قالت إن العالم يتفرج على الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب بحق الاطفال في غزة دون تحرك لإنقاذهم. النائبة البريطانية توجهت أيضا لأطفال غزة بالقول، إن كل أسئلتهم عن حقوقهم الطبيعية لا تلقى آذانا لدى العالم. وفي نهاية رسالتها، أكدت "ناز شاه" أن الأطفال في غزة هم من يعطون الأمل للعالم، مقدمة اعتذارها لهم.

الناشطون على مواقع التواصل تفاعلوا مع رسالة النائبة البريطانية.

"الهولوكوست" ليست عذرا لارتكاب إبادة بحق شعوب أخرى.. حقيقة نطق بها الفيزيائي الألماني اليهودي "هاجو مير". "مير" أكد أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي لا يختلف أبدا عما فعلته النازية قبل عقود.. وهو إبادة جماعية. "مير" حرص على التفريق بين اليهودية وبين الصهيونية التي تحكم الكيان الإسرائيلي وترتكب الجرائم بحق الفلسطينيين. "مير" هو أحد الناجين من معسكرات الاعتقال النازية والداعين إلى عدم الخلط بين الصهيونية والدين اليهودي.

حين افتتح أحد المواطنين في الأردن مطعما بإسم سبعة اكتوبر دعما لأهالي غزة، ثارت ثائرة الإسرائيلي، وتم الضغط على الحكومة الأردنية التي قامت بإغلاق المطعم. هذا الإنجاز الوهمي الذي تحقق بإغلاق المطعم انعكس انتكاسة جديدة تمثلت بإدخال سبعة أكتوبر في المناهج التعليمية الأردنية.. فهل ستغلق الحكومة المدارس؟

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