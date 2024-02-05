عبداللهيان للاميركيين والبريطانيين: لا تختبروا غضب المنطقة

العالم - ايران

جاء ذلك في مدونة لوزير الخارجية الايراني على موقع التواصل الاجتماعي "ايكس" ردا على الهجمات الاخيرة التي شنتها اميركا وبريطانيا على اليمن ، وكذلك الهجمات الاميركية على العراق وسوريا.

وادان امير عبداللهيان هذه الهجمات، وأشار الى لقائه الاخير مع نظيره البريطاني على هامش منتدى دافوس، وقال: لقد قلت خلال لقائي مع ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني بوضوح ان استمرار الحرب ليس هو الحل.

وصرح رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني مخاطبا المسؤولين الاميركيين والبريطانيين: لا تختبروا غضب المنطقة.

وقال: اننا نعتبر امن العراق وسوريا واليمن وفلسطين (غزة والضفة) امن المنطقة.