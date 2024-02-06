نقابة الصحفيين توثّق أكثر من 135جريمة بحق الصحفيين الفلسطينيين

العالم – خاص بالعالم

الهدف من الموتمر الاعلان تشكيل هيئة فلسطينية وعربية ودولية، بالشراكة مع نقابة المحامين الفلسطينيين والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع العديد من المؤسسات الحقوقية، لمتابعة وبشكل موحد الملفات القانونية التي ترفع في المحاكم الدولية ضد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين.

وقال ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين:" الاعلان عن تحالف وطني فلسطيني عربي دولي من المنظمات الدولية والنقابات برئاسة نقابة الصحفيين لتوثيق جرائم الاحتلال والتوجه بشكل جماعي للمحاكم الدولية ضد جرائم الاحتلال بحق الصحفي الفلسطينيين والحديث عن النشاطات التي نقوم بها مع الاتحاد الدولي للنقابات الشريكة والاعلان عن اليوم العالمي للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين يوم 26 فبراير الجاري".

خلال شهر كانون ثاني يناير الماضي فقط وثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اكثر من ١٣٥ جريمة بحق الصحفيين الفلسطينيين ادت الى استشهاد ١٤ صحفيا فلسطينيا ثمانية منهم استشهدوا داخل منازلهم في قطاع غزة وسته اخرين استشهدوا في الميدان اثناء تغطيتهم لجرائم الاحتلال المتواصلة في القطاع

وقال فادي عباس نقيب المحامين الفلسطينيين:"هناك دماء دفعت من هذه النقابات من خلال الشهداء الصحافة والمحاماة الفلسطينية في سياق جملة شهداء شعبنا الفلسطيني.. ارتأينا بتنسيق وبالتشارك مع نقابة الصحفيين لعقد هذا المؤتمر من اجل تسليط الضوء على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان بشكل عام وتحديدا في سياق تسليط الضوء على ما تتعرض له الصحافة باعتبار انه الوجه الذي يستطيع نقل الصورة الحقيقية للعالم".

الصحفي الفلسطيني تحول الى هدف للاحتلال بعدف منعه من نقل الجريمة الى العالم .

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