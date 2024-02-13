قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية وبلدة بيت ريما

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مصادر محلية، باقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال العديد من أحياء قلقيلية، الى جانب عدة منازل في شارع الدواوين وحي غياظة بالمدينة.

وذكر شهود عيان لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب وليد شريم، عقب مداهمة منزله وتفتيشه، علما ان الاحتلال ما زال ينتشر بأحياء متفرقة من المدينة، خصوصا "شارع الاسكان، وشارع نابلس، وشارع النفق".

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

وأفادت (وفا)، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدة آليات، وداهمت منزلا واعتلت سطحه، دون أن يبلغ عن اعتقالات.