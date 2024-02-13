الدراما العربية تخسر فنان قدير في غزة.. فمن هو؟

العالم - مراسلون

وقالت مراسلة العالم في غزة، إن محافظة الوسطى اليوم ودعت 16 شهيدا سبعة منهم من عائلة الدوريش و8 آخرين من عائلة الفنان علاء قدوحة، وكذلك شهيد بطائرة استطلاع إسرائيلية، وهذا فقط خلال الساعات الصباح الأولى من اليوم الثلاثاء.

وأضافت، أن الشهيد قدوحة شارك في العديد من الأعمال الفنية، حيث مثل دور دور المناضل ودور السجين وعبرخلالها عن الحالة الفلسطينية، مشيرة إلى أنه اليوم هو أصبح المشهد وفصل من رواية يمكن أن تتحول إلى فلم سينمائي.

واشتهر الفنان علاء قدوحة بتقديم مقاطع ساخرة على منصة “تيك توك”، وحقق نجاحاً كبيراً في تقديم شخصية ضابط إسرائيلي، يسخر من خلالها من الكيان الصهيوني، ويتوعدهم بفشل كل مسعاها لاحتلال أراضي فلسطين.

وقالت مراسلة العالم، إن الاحتلال يستهدف كل شيء في غزة، حيث يقتل الفن والصحافة والأطباء، وكل شرائح المجتمع، حيث أصبح كل شيء فيها مدمر.

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