الطيران المدني الايراني: الطائرة الفنزويلية المحتجزة لا علاقة لها بشركة "ماهان"

العالم - ايران

وقال "محمد محمدي بخش" في مقابلة تلفزيونية: "هذه الطائرة تابعة لفنزويلا، وكما أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الاستيلاء عليها، فإن هذا العمل مُدان أيضًا في العالم أجمع".

وبين أن مثل هذه الإجراءات لا تحظى بموافقة المنظمات الدولية وخاصة منظمة الطيران المدني الدولي، وقال: مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب وتعرض سلامة وأمن قطاع الطيران المدني للخطر.

وقال رئيس منظمة الطيران المدني: هذا الأمر لا تقبله أي دولة في العالم، ونحن ندينه.

وأكد محمدي بخش: أن ملكية هذه الطائرة وعلمها وجنسيتها تعود لفنزويلا.