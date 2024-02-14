ترامب وحلف الناتو

العالم - باختصار

ترامب هدد بأن امريكا لن تحمي أية دولة بالناتو لاتخصص ميزانية عسكرية كافية مقابل روسيا.

وقال انه قد يشجع روسيا علی مهاجمة الدول الاعضاء بالناتو التي لاتفي بالتزاماتها المالية بحال عودته للسلطة.

وسبق لترامب ان هدد بقمة الناتو في بروكسل 2018 بالانسحاب من الحلف ما لم تلتزم بلدانه برفع ميزانياتها العسكرية.

وحدد حلف الناتو الميزانية العسكرية لبلدانه بنسبة 2 بالمئة من الناتج القومي الاجتمالي لكل بلد.

وحسب تقديرات تنشر امريكا نحو مئة ألف عسكري بأوروبا اغلبهم بألمانيا وبريطانيا واسبانيا وايطاليا.

وهناك عدد كبير من القواعد الاميركية ببلدان الناتو تضم مخزونات صواريخ باليستية ورؤوساً نووية.

المخاوف الاوروبية من الاعتماد عسكرياً علی امريكا المتذبذبة أوجدت مطالبات بتشكيل جيش اوروبي.

وطرح الرئيس الفرنسي بدعم من ألمانية فكرة الجيش الاوروبي الموحد منذ وصول ترامب للبيت الابيض.

تصريحات ترامب هذه دفعت الرئيس الاميركي جو بايدن لشجبها ووصوفها بالمروعة والخطيرة.

وقال بايدن انها ضوء اخضر لروسيا لتوسيع طموحاتها العسكرية.

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