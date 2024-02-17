ايران.. تدشين منظومتين للدفاع الجوي أحداهما تواجه 6 أهداف في آن واحد

العالم - مراسلون

الجديد في الإنتاج للصناعات الدفاعية الايرانية؛ منظومتا آرمان وآذرخش محليتا الصنع يسدل الستار عنهما لتسلما لسلاح الدفاع الجوي. أولهما منظومة الشهيد 'آرمان' متوسطة المدى وعالية الارتفاع والتي تستطيع أن تكشف الاهداف المتحركة كالمقاتلات والطائرات من دون طيار والصواريخ المختفية عن الرادارات عن بعد مئة وثمانين كيلومتراً ومتابعتها ورصدها عن بعد مئة وستين كيلومتر وارتفاع سبعة وعشرين كيلومتر. ومزودة برادار ذي عدة مراحل مع إمكانية الاشتباك المتزامن مع أهداف متعددة.

وقال وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا آشتياني:"وزارة الدفاع وفي إطار رفع مستوى قدرات الدفاع الجوي للبلاد تقوم بصناعة هذه المعدات لتحمي سماءنا إلى جانب المنظومات الأخرى. وإضافة هذه المنظومتين ترفع من قدراتنا الدفاعية ما يؤدي إلى الرقي في أمن المراكز الحساسة للبلاد".

وصرح مستشار وزير الدفاع في شؤون الدفاع الجوي، العميد شاهرخ شهرام لقناة العالم:"تتمتع منظومة الشهيد آرمان بميزات خاصة فهي مئة بالمئة صممت وصنعت بأيادي محلية. وبعد أن تم الإعلان عن الحاجة إليها تم صناعتها خطوة بخطوة وخضعت للاختبار في الظروف المختلفة الجوية ورغم تصميمها لارتفاع سبعة وعشرين كيلومتراً لكن يمكن ارتقاؤها حسب الحاجة".

'آذرخش' رقم آخر يضاف الى منظومة الدفاعات الجوية الايرانية؛ يمتاز بخصائص عديدة اهمها هي إمكانية استخدامها على المنصات الثابتة والمتحركة وأن المدى التشغيلي في الكشف الراداري للمنظومة يبلغ خمسين كيلومتراً فيما يبلغ نطاق تشغيل الكاشف البصري فيها خمسةً وعشرين كيلومتر.

وقال مساعد مؤسسة الصناعات الدفاعية، العميد مسعود زواره اي: "منظومة آذرخش منخفضة التكتيكية لها القدرة على العمل في جميع أنواع الظروف الجوية والبيئية ليلاً ونهاراً والاتصال بحلقة الدفاعات الجوية للبلاد وتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية بما في ذلك المروحيات وجميع أنواع الطائرات بدون طيار وتم تصميمها على أساس التهديدات المحتملة".

منظومتان متطورتان تضافان الى النظام الدفاعي الايراني الذي يبدو أنه يتحرك بتحرك التهديدات التي قد تطال البلاد ومراكزها الحساسة، فتتحدث ايران على أن اجواءها تزداد أمنا باضافة اي رقم دفاعي جديد.

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حققت الصناعات الدفاعية الايرانية علی مدی السنوات الاخيرة انجازات کبيرة في مجال تصميم وانتاج انواع المنظومات الدفاعية لتکون قوة ردع أمام أي اعتداء علی البلاد.

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