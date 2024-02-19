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بدء إخلاء مشفى ناصر بعد اعتقال 200 مواطن

بدء إخلاء مشفى ناصر بعد اعتقال 200 مواطن
الإثنين ١٩ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

اعلن الهلال الأحمر مشاركة طواقمه في مهمة إجلاء الجرحى من مشفى ناصر بعد خروجه عن الخدمة بتنسيق مع منظمة الصحة العالمية WHO، حيث شارك فيها 5 مركبات اسعاف أجلت 14 جريحاً واثنين من المرافقين ، وتم نقل الحالات الى مستشفيات الأمريكي الميداني والإندونيسي الميداني في محافظة رفح.

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "وكالة (معا) الاخبارية الفلسطينية، قالت وزارة الصحة بغزة ان ١٥٠ مريضا لا يستطيعون الحركة مكدسين داخل غرف وممرات المبنى القديم بمجمع ناصر الطبي دون رعاية طبية بعد اعتقال 70 من ادارة المجمع وطواقمه الطبية.

وتشهد مدينة خان يونس عمليات قصف مستمرة أدت لاستشهاد ١٦ مواطنا خلال الساعات الاخيرة.

وتمكن مسعفون من نقل جثامين خمسة شهداء من خان يونس إلى مشفى النجار في مدينة رفح .

وارتقى شهيد ومصابون بقصف إسرائيلي على منازل في بلدة القرارة شمال خان يونس

وسط قطاع غزة.

وواصل المسعفون انتشال جثامين الشهداء من اسف منازل تم قصفها في المنطقة الوسطى وانتشلوا ١٧ شهيداً من تحت أنقاض منزل قصفته طائرات الاحتلال فجر امس في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في منطقة البروك ما ادى لارتقاء شهداء وعدد من الجرحى.

غزة والشمال
وفي مدينة غزة ارتقى سبعة فلسطينيين واصيبت أعداد اخرى في قصف الاحتلال لمواطنين ينتظرون المساعدات قرب دوار الكويت وعلى شارع الرشيد جنوب مدينة غزة.

كما استشهد ١٧ مواطنا في قصف ثلاث منازل في الزيتون والشيخ رضوان وحي الشجاعية.
وارتقى خمسة شهداء وهم ثلاث نساء وطفلين في قصف منزل لعائلة الضابوس في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

واصيب اربعة مواطنين جرّاء استهداف مدفعية الاحتلال مجموعة من المواطنين شرق جباليا شمال القطاع.

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