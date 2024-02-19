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شاهد ما يجري في الداخل الصهيوني حول إعادة الأسرى الإسرائيليين

الإثنين ١٩ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في رام الله بتجمّع الاسرائيليين باكرا أمام منزل بني غانتس قائلين له "نحن آسفون لاننا ايقظناك باكرا لكننا لم نعد نعيش حياة طبيعية"، وقالوا له بأن بنيامين نتنياهو يعتبر ذوي الأسرى الاسرائيليين عدوا له لان هؤلاء بدأوا يثيرون أكثر القضية ويطالبون بعوده أبنائهم احياء.

العالم - خاص بالعالم

واشار مراسلنا الى ان بيني غانتس قد وعد ذوي الاسرى الاسرائيليين الذين تجمعوا أمام منزله بأنه سيعمل جاهدا من اجل إعادة هؤلاء الاسرى احياء ساعيا لهم أن يعودوا قبل شهر رمضان المبارك الى منازلهم على حد تعبيره، لانه مستعد ان يذهب الى اخر الدنيا -كما قال- حتى الى معركة رفح.

واوضح مراسلنا أن أهم ما جاء في الصحافة الاسرائيلية في الثلاث الساعات الماضية هو عمليه القصف التي نفذتها قوات الاحتلال الجوية الاسرائيلية في مدينه صيدا في الجنوب اللبناني.

ولفت مراسلنا إلى أن جيش الاحتلال الاسرائيلي قال بان الهدف من القصف هو مخازن تحوي على أسلحة تعود للمقاومة اللبنانية، لكن تبين بان هذه المخازن ليست إلا مخازن معدات تعود لعائلة لبنانية وليس لها علاقه بمخازن تعود لحزب الله كما حاول الاعلام الاسرائيلي ان يثيره.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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