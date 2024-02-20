الاحتلال يحول مدن وقرى الضفة إلى سجون، والسبب..

العالم - مراسلون

حصار غير مسبوق يشنه الكيان الإسرائيلي على الطرقات الرئيسة والفرعية ومداخل المدن والبلدات والقرى في الضفة الغربية المحتلة، من خلال وضع البوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية وبموجب هذه الإجراءات التعسفية والتي من شأنها تحويل الضفة الغربية إلى "كانتونات" متناثرة وغير متواصلة، حيث قام بوضع عشر بوابات جديدة في قرى جنوب مدينة نابلس التي تستطيع قوات الاحتلال من خلالها فرض إغلاق محكم بوقت قياسي.

وقال القائم بأعمال محافظة نابلس غسان دغلس للعالم: "إن الاحتلال يتخبط بخطوته على الأرض، وكل يوم يكرس حالة الاحتلال العنصري أكثر عللى الأرض، ووضع عشر بوابات على مداخل عشر قرى، هذا يعني تحويل ذه القرى إلى سجن كبير، وهذا يؤثر على نفسية الأطفال والطلاب لأنه دخل على سجن وخرج من سجن، وكذلك يؤثر على كل مناحي الحياة ، الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية".

هذه الخطوه حولت تلك القرى والبلدات إلى سجن كبير، حيث يقوم الاحتلال بإغلاق البوابات بأي وقت لقطع أواصل القرى عن بعضها البعض

وذلك يتسبب بالضرر لنحو56 ألف مواطن، في كافة مظاهر الحياة في هذه المناطق وفي المقابل توفير الحماية وسهولة الحركة للمستوطنين.

لا احد مستثنى من الحصار والتفتيش والتنكيل على الحواجز حيث يقضي الفلسطينييون ساعات طويلة في الانتظار للتنقل والحركة.



واقع مررير تعيشه به الضفة الغربية المحتلة تحت الحصار الإسرائيلي بذرائع أمنية، ولكن الهدف الحقيقي هو تحويل المدن والقرى إلى أقفاص مغلقة وتحقيق عزلة جغرافية لتأمين سبل الراحة والحماية للمستوطنين.