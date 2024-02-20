بهادري جهرمي: التجارة الخارجية لإيران بلغت 126 مليار دولار

العالم – إيران

وضمن تهنئته بيوم الشباب الإيراني وبيوم 15 شعبان، قال بهادري جهرمي إن المجلس الأعلى للشباب والناشئة سينعقد هذا الأسبوع برئاسة رئيس الجمهورية ومن المتوقع أن تتم الموافقة على حزم دعم زواج وتوظيف الشباب ومشاركتهم في صنع القرار.

وأضاف بأنه وبعد التقييمات المختلفة تم تحديد أفضل الشباب في 10 مجالات مختلفة وستقام مراسم تكريم لهم خلال أسبوع الشباب.

وأشار إلى أنه في الاجتماع الأخير لمجلس الحكومة، تمت الموافقة على لائحة تتماشى مع قانون تأمين عمال البناء، بحيث يتم إعفاء الفئات العُشرية الأولى إلى الثالثة والمشمولين بلجنة الإغاثة والرعاية الاجتماعية من دفع أقساط التأمين.

وصرح بهادري جهرمي أن الحكومة أقرت لائحة تكامل خدمات ربات الأسر لدعمهن في الحكومة ولتنظيم وتنظيم جميع هذه الخدمات بشكل صارم، وتوزيعها بشكل أكثر عدالة.

وردا على سؤال حول مطالبة ميزان التجارة الخارجية، صرح بهادري جهرمي بأن التجارة الخارجية لإيران خلال الأشهر العشرة الاخيرة بلغت 126 مليار دولار، لافتا إلى أن هذا المبلغ نما بنسبة 2.4% مقارنة بالأشهر العشرة من العام الماضي وبرصيد إيجابي بنسبة 17 %.

وتابع: هناك ميزان قيمة وميزان وزن، و بعض أسعار السلع ترتبط بالمعدل العالمي المشترك، مما يقلل من قيمة التجارة لكن المهم أن إجمالي التجارة الخارجية سواء من حيث القيمة أو الوزن إيجابية.

وعن خطط الحكومة لدعم الشباب، أشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إلى أنه: في الحكومة الحالية نرى وجود عدد كبير من الشباب المولودين بعد الثورة الإسلامية ومن بينهم وزير الطرق والتنمية الحضرية، ووزیر الثقافة و الإرشاد الإسلامي، و وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمتحدث باسم الحكومة وبعض مساعدي رئيس الجمهورية.

وفي إشارة إلى الدعم المعنوي للشباب، بيّن المتحدث باسم الحكومة بأنه عندما يرى الشباب أن الرئيس يولي اهتماما خاصا للمنتجات المعرفية في زياراته الخارجية ويصبح مصدر بيع وتسويق منتجات النخبة، فإنهم يشعرون بالأمل.

وأضاف بأن تجربة الدعم الفعال تمت بكل ما تستطيعه الحكومة في مجالي الزواج وتوظيف الشباب، حيث تم إجراء 3 اختبارات شاملة و8 اختبارات خاصة للتوظيف العام الماضي، كما تم تقديم 4 آلاف منحة دراسية للطلبة الوافدين حديثا للعمل في القطاع الخاص.

الشركات المعرفية نمت 3 أضعاف

وأشار بهادري جهرمي إلى أنه في مجال تسجيل الشركات المعرفية فقد شهدت إيران نموا بمقدار 3 أضعاف مقارنة بالعام الماضي، موضحا بأن هذه الشركات حصلت أيضا على إعفاء ضريبي.

وردا على سؤال حول الحج والعمرة، أوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة بأن الأمر غير مستبعد بعد، والحكومة تحاول حل المشكلات التي طرأت خاصة في مجال الطيران في أسرع وقت ممكن.

تخفيض أسعار الفائدة التجارية ورسوم استيراد السيارات

وعن سوق السيارات واستيراد السيارات الأجنبية أوضح بهادري جهرمي بأن الحكومة وافقت على استيراد السيارات الجديدة والاستيراد قيد التنفيذ و تعلن إحصائيات منظمة الجمارك وتنمية التجارة.

وتابع المتحدث باسم الحكومة الإيرانية مشيرا إلى أن الحكومة خفضت معدل الربح التجاري لواردات السيارات، وأيضا رسوم استيراد السيارات الاقتصادية من 100% إلى 10% كما طلبت الحكومة بأن يتم إخطار ترخيص استيراد السيارات المستعملة من المناطق الحرة إلى المناطق الحرة الرئيسية.

وأشار بهادري جهرمي إلى أن صناعة السيارات في تقدم بما في ذلك مجال تجميع السيارات (ckd) والإنتاج المحلي بأقصى قدر من الدعم، مضيفا أنه تمت زيادة المعروض من السيارات في عامين من نشاط الحكومة.