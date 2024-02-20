مراسل العالم: الإحتلال يتحدث عن منطقة عازلة تحيط بقطاع غزة بعمق1كلم

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أن الأمر في تل ابيب لا يتعلق بموضوع الحرب، أي أنه في داخل حكومة الحرب الاسرائيلية هنالك اتفاق على استكمال الحرب حتى بني غانتس يريد استكمال الحرب، وان الوحيد الذي يوجه رسائل بشكل دائم بضرورة وقف الحرب وانها لم تعد تأتي بالنتائج هو "غادي إيزنكوت"، لكن باقي أعضاء حكومة الحرب مصرين على استمرار الحرب والخلاف في داخل حكومة الحرب هو على الاولويات، فيما هل الأسرى هم الاولوية أم تدمير حركة حماس هي في الاولوية؟ وإن بني غانتس يرى بأن تحرير الاسرى هم الأولوية في المقابل سبوتريتش وبني غفير وحتى نتنياهو يعتقدون أن استمرار الحرب هي الأولوية.

ونوه مراسلنا إلى أن الامر الثاني نشير فيه الى نقطتين رئيسيتين كانتا هذا اليوم في الاعلام العبري، وهما ملفتان للنظر، النقطة الاولى هي الخارطة التي نشرها الاحتلال الاسرائيلي يتحدث فيها في القناة 12 الاسرائيلية عن منطقة عازلة تحيط بقطاع غزة بعمق 1 كلم اي أن قطاع غزة من منطقة شماله الى منطقة جنوبه ستقام فيه منطقة عازلة بعمق كيلو متر واحد، وهذه المنطقه ستكون منطقة مدمرة بالكامل ولن يكون للفلسطينيين اي حق للتواجد فيها، مبينا أن أي فلسطيني سيتواجد في هذه المنطقة سيكون مصيره الإعدام.

وبين مراسلنا أن النقطة الثانية المهمة هو المقال الذي نشرته صحيفة هاريتس العبرية جاء تحت عنوان"فلتحرق الدولة"، وهذا المقال تقول فيه الصحيفة بان قرار منع الفلسطينيين الذين هم تحديدا من المناطق المحتلة في العام 1948 بالصلاة في المسجد الاقصى في شهر رمضان المبارك يعني بأن بنيامين نتنياهو قد حكم على الكيان الاسرائيلي بالحرق، وتشير الصحيفة الى ان هذا القرار يؤكد بأن نتنياهو يتخذ قرارات غريبة لا تنطبق مع الواقع ولا تتماشى معه، لان اللعب على الوتر الديني يعني تدمير الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي المناطق المحتلة في العام 48.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...