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بعد نحو أسبوعين تم العثور على هند، شهيدة.. وسط الشهداء الذين سبقوها من أفراد عائلتها إضافة إلى طاقم الإسعاف الذي حاول إنقاذها. تسجيل نداء الاستغاثة الذي اطلقته هند تم نشره على مواقع التواصل.. فلنستمع إلى ما قالته هند.. قبل استشهادها.

تفاعل واسع مع حالة هند واستشهادها. حيث كتبت"بسمة الزنكوي": انا الكبيرة سمعت المكالمة تأزمت !! شنو كان حال هذه الطفلة الصغيرة الشهيدة قبل لا تقتلها قوات الاحتلال ؟ لعنة عليهم ومن يؤيدهم.

"دينا" ايضا علقت. صوتها وهيا بتحكي "أمانة تعالي خديني" بيحرق قلبي. حسبي الله ونعم الوكيل ربنا يرحمها هي وعيلتها.

أما "خلف سعيد" فكتب. ما اعرف أعبر عن اللي فخاطري.. ما اعرف اقول يا ليت لو توقفوا نشر عن الطفلة هند تقطع القلب ! ولا أقول إنشروا لعل أحداً من القاسية قلوبهم اتجاهم القضية واهلنا في غزة ويتحرك المسؤولين واصحاب القرار.

حين أنظر إلى طفلي.. أراه في أطفال فلسطين.. نعم، هذا هو تأثير القضية الفلسطينية على العالم. ناشطة من نيوزيلندا عبرت عما يشعر به كل إنسان فينا حين نشاهد ما يحصل لأطفال غزة منذ أكثر من أربعة أشهر. وكما سنسمع في الفيديو التالي، كل أم وكل أخت وكل إبنة تشعر أن كل طفل في غزة هو طفلها. وطبعا كل ما يحصل للفلسطينيين وللأطفال خاصة، يحصل بينما العالم يتفرج والبعض يغطي على هذه الجرائم.

الناشطون العرب تفاعلوا مع هذا الكلام الذي سمعناه حيث كتبت"موني" في هذا السياق. كلنا نرى أطفالنا وذوينا في أهل فلسطين.كابوس فظيع طال عنهم منذ خمسة وسبعين عام .الله ينصرهم ان شاء الله.

"أميرة" ايضا علقت. تحية للاشراف في هذا العالم الموحش الظالم وحسبنا الله ونعم الوكيل بكل ظالم ومتخاذل ومطبع.

وإلى التعليق الاخير من "عيسى الياسري" الذي توجه الى هذه الناشطة من نيوزليندا. المجد لك ايتها الانسانة الحرة.

كل ما يتطلبه الأمر للوقوف في وجه الظالم قليل من الشجاعة والتصميم. وهذا ما فعله الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا. دا سيلفا قال كلمة حق واصفا ما يحصل في غزة بالإبادة الجماعية، التي تشبه تلك التي حصلت في زمن ألمانيا النازية. تصريح دا سيلفا أثار غضب قادة الاحتلال الإسرائيلي، الذين شنوا هجوما عنيفا على الرئيس البرازيلي.

في المقابل تضامن واسع وتأييد لتصريحات دا سيلفا لاسيما بعد إعلان الاحتلال أن الرئيس البرازيلي شخص غير مرغوب فيه.

من التعليقات الكثيرة حول موقف الرئيس البرازيلي لدينا تعليق من "هشام حيدرة" وفيه. لخص كل هذا الحرب بكلمتين الحرب هذه بين جيش مستعد ومدرب على الحروب وبين الأطفال والنساء والشيوخ كل الإحترام والتقدير لهذا الزعيم وأين الزعماء العرب من هذا الكلام.

"سامح" ايضا علق. كلمة الحق تقال لا علاقة بالدين بها. بس للاسف في فئة تساق كالقطيع لا كرامة لا مبدأ لا إنسانية.

أخيرا مع "ابو الياس" الذي كتب. حقاً نفسي أعرف شعور أولياء أمور الأمة حيال موقف لولا دا سيلفا رئيس البرازيل المشرف مما يجري في غزة؟ صدقاً شعرت بالخجل والخزي.

راشيل ريفز.. نائبة في البرلمان البريطاني دعمت الاحتلال وشاركت في إحباط قرار يدعو إلى وقف الحرب في غزة. ناشطون بريطانيون واجهوا راشيل وسألوها.. هل يمكنك البقاء طوال اليوم بدون ماء؟ طبعا ستعرفون حجم التواطؤ والخزي في ردة فعل النائبة البريطانية.

التفاصيل في الفيديو المرفق