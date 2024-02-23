شاهد.. شهيدان جراء غارة إسرائيلية على مركبة في جنين

العالم - خاص بالعالم

وجه الأزقة المخضب بالدماء والذي أدمنته الضفة الغربية يصنع كل يوم مشهدا مفاجئا للعالم بما تفعله أيدي الاحتلال الإسرائيلي في نابلس وجنين وبيت لحم وأخواتها.

فقد استشهد شاب وطفل فلسطينيان وأصيب أربعة عشر آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

يؤكد مدير مستشفى جنين الحكومي استشهاد شاب فلسطيني وإصابة أربعة جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف المركبة، فيما يؤكد مستشفى ابن سينا وصول ست إصابات، تحولت خطيرتها إلى اسشهاد وأربع منها بحالةٍ مستقرة وواحدة متوسطة.

وخرجت مسيرة من مستشفى ابن سينا باتجاه مستشفى جنين الحكومي، حيث حمل جثمان أحد الشهيدين على الأكتاف، وردد المشاركون الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين.

وفي السياق اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدد من الآليات العسكرية مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. فيما اندلعت اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام البلدة القديمة كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين عقب اقتحامها بلدتي تقوع وبيت فجار في بيت لحم. وتشهد الضفة الغربية منذ بداية طوفان الأقصى حتى التاسع عشر من فبراير الجاري استشهاد أربعمئة واثني عشر مواطنا منهم خمسة وتسعون من جنين.

ويصعد جيش الاحتلال من عدوانه على الضفة الغربية، ويقتحم المدن والبلدات والقرى والمخيمات، إلى جانب استهدافه الفلسطينيين بالرصاص الحي بشكل مباشر.