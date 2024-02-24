مراسلتنا: فصائل مقاومة عديدة لا زالت تقاوم الاحتلال في جنين + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أشارت الزميلة راية عروق إلى أن كل صباحات جنين منذ 7 أكتوبر وقبلة تشي بأن هناك تصعيد في كل يوم باعتداءات من جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة وبالتحديد مخيم جنين الذي يعتبره الاحتلال الإسرائيلي الهدف الأساسي للتخلص من المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.

ولفتت إلى أن دائما يقول بأن بؤرة المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية هي مخيم جنين، وخصوصا بعد ظهور كتيبة جنين عام 2021 بهدف التخلص منه المقاومين هناك.

وأوضحت أنه ناهيك عن كتيبة جنين فإن فصائل عديدة في مخيم جنين لا زالت تقاوم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أنه ورغم كل الاقتحامات السابقة واعتقال عدد كبير منهم وكذلك قتل البعض منهم، ولكنهم لا يزالون يجابهون جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولم يتمكن جيش الاحتلال من احتوائهم.

وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي كان يقول في إعلامه العبري خصوصا بعد معركة بأس جنين التي تمت في الشهر السابع من عام 2023 إنه سيستخدم القصف لأنه لم يتمكن من السيطرة على هؤلاء المقاومين.

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