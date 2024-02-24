قوات الاحتلال تعدم مواطنين جالسين في بيوتهم في غزة

العالم - فلسطين

في اليوم الواحد والأربعين بعد المئة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة المحاصر، بشن عشرات الغارات والقصف المدفعي العنيف.

وارتكب الاحتلال مجزرة جديدة بدير البلح وسط القطاع خلفت ستة وعشرين شهيداً معظمهم من الأطفال والنساء.

وأعلنت وزارة الصحة بالقطاع استشهاد مئة وأربعة فلسطينين جراء عشر مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال خلال اربع وعشرين ساعة.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي اكثر من ألفين وخمسمئة مجزرة خلال العدوان على غزة، أسفرت عن أكثر من ستة وثلاثين ألف شهيد ومفقود، وأكثر من ستين ألف مصاب.

ويعيش سكان غزة أوضاعاً انسانية كارثية في ظل مواصلة كيان الاحتلال ارتكاب المجازر بحقهم وقطع الامدادات وشح الغذاء والماء، فإن لم يموتوا من القصف سيقتلهم الجوع، فحتى الاطفال لا يجدون طعاما يبقيهم على قيد الحياة.

ميدانياً، سمع أصوات اشتباكات وانفجارات في حي الزيتون بمدينة غزة في حين استمر جيش الاحتلال بشن غارات جوية على بلدة خزاعة شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة ونفذ سلسلة غارات وأحزمة نارية شرق خانيونس.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف تجاه عدة مناطق غرب خانيونس.

وفي جريمة جديدة، أعدمت قوات الاحتلال المواطنين خلال جلوسهم على سطح منزلهم في حي النصر بمدينة غزة.