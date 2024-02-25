الأفراح تعم مدن ايران بمناسبة ذکری مولد الإمام المهدي المنتظر

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يعيش العالم في هذه الأيام غمرة الأفراح بذكرى مولد منقذ البشرية صاحب العصر والزمان، الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام، الإمام الحجة بن الحسن العسكري المهدي المنتظر عجّل الله تعالى فرجه الشريف، وتعم الاحتفالات ومظاهر الفرح مختلف أرجاء العالم الأسلامي، وكذلك ايران الإسلامية، ابتهاجاً بحلول النصف من شعبان.

وقال مواطن ايراني:"ابارك مولد منجي البشرية الامام المهدي عجّل الله فرجه الشريف ونحيي هذه المناسبة ونجدّد العهد مع قيم الاصلاح ونتمنّى بظهوره إحلال الأمن والعدل على الأرض".

وقالت مواطنة ايرانية:"إنها فرحة كبيرة واباركها للجميع وإن شاء الله وبظهور الحجة ابن الحسن تزال جميع الالام والهموم عن هذه الامة".

احتفالات الفرح انتشرتْ على امتداد البلاد؛ فتزينت شوارع العاصمة طهران والمدن الايرانية الأخرى بالمصابيح الملونة واللوحات الضوئية واللافتات التي تبارك بالذكرى السنوية لمولده عجل الله تعالى فرجه الشريف، كما أطلقت في جميع المدن الألعاب النارية، ووزعت الحلوى والعصائر في الشوارع.

وقالت مواطنة ايرانية:"الايام الشعبانية عزيزة بالنسبة لنا ونحن نعيش أجواء الفرح، ونامل أن تتم هذه الأفراح بظهور الحجة المنتظر وهو دعاء جميع المؤمنين".

وقال مواطن ايراني وهو في أول يوم من زواجه:"وفّقنا الله هذه الليلة أن نبدأ حياتنا في هذا المكان ايْ مرقد السيد عبد العظيم الحسني وأطلب من الله السّعادة لي ولجميع المسلمين".

جميع شرائح المجتمع الايراني تشارك في المراسم، كادت تعم كل الشوارع والأزقة والبيوتات، فضلاً عن المساجد والحسينيات والمراقد المقدسة أي مدينتي مشهد وقم المقدستين، ومسجد جمکران، كما هو الحال هنا في مرقد السيد عبد العظيم الحسني جنوبي العاصمة طهران، حيث ابتهل المشاركون الى الله عزوجل بتعجيل فرج الإمام الحجة الغائب.

الافراح تعم مدن البلاد والايرانيون يحتفلون بذکری مولد الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالی فرجه الشريف ويحرصون علی احياء المناسبة بمراسم بهيجة.