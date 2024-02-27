حماس: سيبقى البطل آرون بوشنل خالدا في ذاكرة شعبنا الفلسطيني

العالم - فلسطین

وأصدرت "حماس"، بيانا بشأن حادثة إضرام الطيار الأمريكي آرون بوشنل النار في نفسه أمام سفارة الکیان الصهیوني في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقالت الحركة، في بيان، إنها "تعرب عن تعازيها، وحملت إدارة جو بايدن مسؤولية وفاة الطيار"، وأضافت: "سيبقى البطل آرون بوشنل خالدا في ذاكرة شعبنا الفلسطيني وأحرار العالم، ورمزا لروح التضامن الإنساني العالمي مع شعبنا وقضيته العادلة".

وتابعت أن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتحمل المسؤولية الكاملة عن مقتل بوشنل".

وتوفي الطيار بعد أن أشعل النار في نفسه خارج سفارة الکیان الصهیوني في واشنطن، قبل يومين.

وفي مقطع فيديو للحادث حصلت عليه شبكة CNN، قال بوشنل إنه "لن يكون متواطئا بعد الآن في الإبادة الجماعية، وأضاف أن معاناته ضئيلة مقارنة بمعاناة الفلسطينيين"، ثم وضع جهاز التسجيل على الأرض قبل أن يصب سائلا غير معروف على نفسه ويشعله وهو يصرخ: "فلسطين حرة" قبل أن ينهار بينما أسرعت الشرطة لإخماد النيران المشتعلة.