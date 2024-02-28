مسيرات غاضبة في رام الله تنديدا بجرائم الاحتلال في غزة

العالم _ مراسلون

لكن العرب صوتهم غاب وغابت معه غريزة الغضب. اما الغضب فكان عنوانا لمسيرات ووقفات شهدتها مدن الضفة الغربية نصرة لقطاع غزة الذي يحاربه الاحتلال الاسرائيلي بسلاحي الموت والجوع، الضفة الغربية خرجت مجتمعة رافعة صوتا واحدا دعما للغزيين في معركة الابادة التي يواجهونها بصدورهم العارية واسنادا للمقاومة التي لم ترفع راية الاستسلام بعد 4 اشهر او ونصف.

الوقفات والتظاهرات التي شهدتها الضفة الغربية رفعت فيها صور الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الذين يتعرضون لابشع الممارسات من سجانيهم وبقرار من وزير الامن القومي المتطرف بن غفير، ممارسات ادت الى استشهاد 10 اسرى منذ السابع من اكتوبر بالاضافة الى اكثر من 7 الاف اسير اعتقلوا منذ ذاك التاريخ.

في تظاهرات الضفة الغربية غابت اصوات دعاة الدبلوماسية وظل صوت الشارع فقط.