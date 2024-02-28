'اسرائيل' ترتکب 19 نوع من جرائم الحرب في غزة وفق القانون الدولي

العالم - فلسطين

حرب ابادة تلك التي تجري في غزة، ارتكب بها الاحتلال جرائم جماعية مركبة وموثقة وفق القانون الدولي والأعراف الدولية بما يقرب 19 نوعاً من جرام الحرب. فما هي هذه الجرائم؟

أولا: جرائم ضد الأشخاص

- قتل الاحتلال ما يقارب 30 ألف فلسطني 72% منهم من النساء والأطفال

- جرائم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية

- الترحيل والنقل القسري لـ2 مليون فلسطني واجبارهم على النزوح القسري من منازلهم وأماكن سكنهم

- اتخاذ المدنيين كرهائن واتخاذهم كدروع بشرية

-الهجوم على المدنيين أو الأهداف المدنية خاصة ضد المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس

-الاعتداء آلاف المرات على كرامة الناس والنساء والأطفال

- التجويع كأسلوب من أساليب الحرب خاصة في محافظة شمال غزة ومحافظة غزة

-الاستخدام غير المشروع للأسلحة واستخدام الأسلحة المحظورة دوليا من خلال القاء 70,000 طن من المتفجرات على غزة

- جرائم الإخفاء القسري

ثانياً: جرائم ضد الأعيان المدنية المحمية

- التدمير العشوائي والمتعمد للمدن والقرى والمباني التعليمية والعلمية والدينية

- نهب الممتلكات العامة أو الخاصة

- استهداف وتدمير بالممتلكات الثقافية والمعالم التاريخية

- استهداف المستشفيات والوحدات الطبية

ثالثاً: جرائم ضد العدالة والمتمثلة بـ:

- التغييرات غير القانونية في النظام الأساسي للبلد المحتل

- والاعتداء على طواقم الإغاثة الإنسانية

رابعاً: جرائم أخرى

- الاعتقال التعسفي والحرمان من ضمانات المحاكمة العادلة

- التجسس على مدار الساعة بشكل واضح على المدنيين وعلى كل المؤسسات بشكل غير قانوني وغير أخلاقي

- الغدر، عبر دعوة المدنيين للتوجه إلى المناطق التي قال کذباً انها آمنة ثم قصفها وقتل النازحين فيها

- وأخيرا استخدام الأسلحة المحظورة

لتبقى هذه الجرائم وصمة عار في جبين الاحتلال ودعاة الديمقراطية والقانون الدولي.