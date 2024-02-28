مفاوضات الهدنة في غزة، ونظرة على الانتخابات الإيرانية

العالم - بانوراما

الملف الأول: كشفت مصادر اعلامية، ان المفاوضات بين حركة حماس وكيان الاحتلال حول صفقة تبادل أسرى وهدنة مؤقتة تجرى حاليا في قطر وتبحث في التفاصيل الدقيقة لإنجازها خلال أيام رغم بعض العقبات التي تعترض طريقها. من جانبه قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن ما عجز عنه الاحتلال والولايات المتحدة عن فرضه في الميدان لن يأخذوه بمكائد السياسة.

الملف الثاني: شدد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي على أهمية المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات المقررة بعد غد الجمعة.



وعلى أعتاب إجراء انتخابات الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي، والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة، قال آية الله خامنئي إن إجراء انتخابات قوية وحماسية تعد أحد ركائز الإدارة السليمة للبلاد، واضاف أن على الجميع النظر إلى الاستحقاق الانتخابي من منظور تحقيق المصالح الوطنية، وليس من منظور فئوي وحزبي. وتابع قائد الثورة الإسلامية أن الجميع سيخسر اذا كانت المشاركة ضعيفة.

ويتنافس أكثر من 15 ألف مرشح، بينهم ألف وسبعمئة امرأة على ولاية جديدة لأربع سنوات في البرلمان الإيراني المؤلف من 290 مقعدا.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.