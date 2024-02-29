في ظل مجزرة دوار النابلسي في غزة.. فكيف هو حال الضفة؟

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وفي احدث التطورات الميدانية التي شهدتها مدن وبلدات الضفة، استشهد شاب فلسطيني من بلدة بيت فوريك شرق نابلس شمالي الضفة الغربية بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة بحسب الهلال الاحمر الفلسطيني.

وكانت مصادر محلية قد ذكرت أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة، وتجولت في أحيائها وشوارعها وسط مواجهات أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي، ما أدى الى إصابة شاب بجروح وصفت بالخطيرة، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات في مدينة نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله وبلدة اللبن الغربي شمال غرب رام الله، ونفذت آلياتها دوريات في أحياء البلدة.



بلدة عزون شرق قلقيلية شهدت ايضا توغلا لآليات الاحتلال وقواته التي داهمت عدة منازل ومحال تجارية، وعبثت بمحتوياتها، واعتلت سطح أحد المنازل وحولته الى نقطة مراقبة، بحسب مصادر فلسطينية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدعومة بآليات عسكرية مدينة الخليل، وبلدة بني نعيم وبلدة حلحول شمال الخليل جنوبي الضفة، وجابت الاحياء السكنية، وداهمت منازل المواطنين، واعتقلت الأسير المحرر محمد زماعرة في بلدة حلحول عقب مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

من جهة اخرى اعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين استشهاد الأسير الشاب المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي من بلدة كفر عين/ رام الله، والمعتقل منذ عام الفين و22 عاما بعد نقله من عيادة سجن الرملة إلى مستشفى في الارضي المحتلة.