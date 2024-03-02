آخر تفاصيل المجزرة الإسرائيلية المُروعة قرب المستشفى الإماراتي في رفح

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى استهداف الاحتلال الصهيوني في رفح خلال ساعات الظهر، خيمةً للنازحين دون سابق انذار قرب المستشفى الإمارتي غربي رفح، ما أدّى إلى ارتقاء 11 شهداء، من بينهم المسعف:عبد الفتاح أبو مرعي، والممرض الحكيم سالم جمعة وإصابة 51 آخرين. كما اشتعلت النيران أمام بوابة المستشفى نتيجة شدة الغارة الصهيونية التي شنّها الاحتلال الصهيوني على خيمة النازحين القريبة من المستشفى بشكل كبير.



ونوه مراسلنا لوصول 51 اصابه من النازحين الفلسطينيين الذين تناثرت عليهم شظايا الصاروخ الاسرائيلي والذي كان صاروخ استطلاع من النوع المدمّر الذي اسفر وانتج هذا العدد الهائل من الشهداء والاصابات في صفوف النازحين والمدنيين.

ولفت مراسلنا الى ان القصف لم يقتصر على مدينة رفح، حيث قصف الاحتلال الاسرائيلي بسلاح المدفعية منطقة بني سهيلة في المناطق الغربية لمحافظة خان يونس بالاضافة الى القصف المدفعي الذي لم يتوقف على منطقه البلد وسط محافظة خانيونس في ظل انسحاب جيش الاحتلال من مناطق واسعة من المحافظة.

ويواصل الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 148 على التوالي حربه الهمجية على قطاع غزة، وسط تكثيف غاراته وقصفه المدفعي على المحافظة الوسطى، مرتكبًا عشرات المجازر "المروعة" بحق النساء والأطفال الآمنين في بيوتهم، ومواصلًا حرب "التجويع والتعطيش" في مناطق شمال قطاع غزة، بعد أن فرض عليهم حصارًا شديدًأ منع فيه دخول المساعدات والأغذية، ما أدّى إلى ارتقاء عدد من الأطفال بسبب الجفاف والجوع الشديد.

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