صواريخ حزب الله تنهمر كالمطر

العالم – إنقلاب الصورة

صواريخ حزب الله تضرب بقوة كل المواقع الإسرائيلية على امتداد الحدود مع لبنان دونما توقف، كل المواقع وكل المراكز العسكرية باتت عرضة للاستهداف لصواريخ حزب الله بشكل يومي.

والأهم أن حزب الله بات يمتلك زمام المبادرة بحسب الاعتراف الصهيوني، والأهم أكثر أن الصواريخ طالت قاعدة ميرون الجوية للمرة الثالثة على التوالي.

60 صاروخا أصاب قاعدة ميرون المسؤولة عن المراقبة الجوية، وهي قاعدة استراتيجية بلا شك، وأن الإسرائيلي لم يكن بيوم من الأيام حتى في الأحلام ممكن أن يظن أن هذه القاعدة تستهدف.

لكن حزب الله استهدفها للمرة الثالثة، واعترف العدو الإسرائيلي بخسائر كبيرة في هذه القاعدة.

وليست ميرون استثناء بل قاعدة نفح في الجولان السوري المحتل وصلتها صواريخ حزب الله، وفعلت فعلها.

الصواريخ فعلت فعلها.. لم يعد الجنود الصهاينة وضباطهم في ثكناتهم آمنين.. لم يعودوا يشعروا بأي شيء من الأمان، وهذا بحد ذاته تطور كبير يحلل في النفسية الصهيونية، ويترك الكثير من الآثار النفسية السلبية.

وبالتالي الحديث عن صواريخ حزب الله وقدرات الصواريخ لدى حزب الله بات حديثا واضحا عند الصهاينة الذين وصفوه بأنه أصبح بديلا عن السلاح الجوي أو كأنه شبية للسلاح الجوي.

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