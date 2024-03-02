هكذا تم الكشف عن مصیر صديق نتنياهو في غزة

العالم- فلسطين المحتلة

واوضح أبو عبيدة في تصريح صحفي مصير أسرى الاحتلال في غزة ومنهم صديق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ومجموعة "لاتتركونا نشيخ".

وأكد الناطق باسم كتائب القسام مقتل 7 أسرى إسرائيليين برفقة المجموعات المكلفة بحمايتهم.

مصير صديق نتنياهو

وبعد نشر تصريح أبو عبيدة ذكر مصدر لدى القسام أن أحد القتلى الثلاثة هو صديق مقرب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حسب اعترافاته أثناء الاحتجاز.

ونشرت القسام رسما كتبت أسفله "نتنياهو ترك أصدقاءه يواجهون مصيرهم وحدهم دون إنقاذهم".

كما تحدثت المقاومة عن اسرى إسرائيليين فقدت المجموعة المسؤولة عنهم الاتصال بهم نتيجة القصف الإسرائيلي في ديسمبر الماضي.

مصير مجموعة "لاتتركونا نشيخ"

وفي كانون الأول الماضي 2023 كانت المقاومة قد نشرت رسالة مصورة لأسرى إسرائيليين في قطاع غزة للحكومة الإسرائيلية وعوائلهم، يقولون فيها "لا تتركونا نشيخ".

وآنذاك أكد الأسرى الإسرائيليين في فيديو القسام، أنهم شاركنا في تأسيس الجيش الإسرائيلي ويخشون أن يقتلهم بسلاح الجو التابع له.

وفي مقطع فيديو آخر عرضت صور الرهائن الثلاث حايم جيرشون بيري، ويورام إتاك ميتزجر وأميرام إسرائيل كوبر الذين ظهروا في فيديو سابق وهم يرددون عبارة "لا تتركونا نشيخ" وأن جيلهم هو من بنى الكيان الصهيوني.

ويسأل الفيديو بثلاث لغات هي العربية والعبرية والإنكليزية: "ماذا تعتقدون؟"، ويطرح 3 خيارات: "قتلوا جميعا؟ قتل بعضهم وأصيب آخر؟ ما زالوا على قيد الحياة؟".

وكانت كتائب القسام نشرت فيديو آخر، وتوجهت فيه إلى الجمهور الإسرائيلي بالقول: "حكومتكم تكذب .انتظرونا .. غدا سنخبركم بمصيرهم".

من جهة أخرى، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحركة حماس امس الجمعة بارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 30228 شخصاً في اليوم الـ 147 من الحرب إضافة إلى 71377 إصابة، بينما حذرت الأمم المتحدة مجدداً من أن المجاعة في قطاع غزة "أصبحت شبه حتمية ما لم يتغير شيء"، مع إظهار الإحصاءات الرسمية أن عشرات الأطفال ماتوا جوعاً.