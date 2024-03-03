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رعد المقاومة يزأر في وجه العدو الصهيوني

رعد المقاومة يزأر في وجه العدو الصهيوني
الأحد ٠٣ مارس ٢٠٢٤ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

خاطب رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب محمد رعد، العدو الصهیوني بأن المقاومة بانتظار أن يخطئ العدو الخطيئة الكبرى لتضع مَصير كيانه على المحك.

العالم - فلسطين

وصرح رئيس كتلة الوفاء، بــ"أن العدو الإسرائيلي يقترب سريعا من لحظة زواله وانتهائه لأن مشهد التوحش لا يصنع نصرا ولا يؤدي صورة نصرٍ على الإطلاق بل صورة جريمة متوحشة وانتقام، معتبرا أن المنتصر هو من يتحدّى مرتكبي هذا المشهد ومن يثبُت ولا يستجيب لشروط المعتدين على غزة وأهلها.

موقف رعد جاء خلال الحفل التكريمي الذي أقامه حزب الله في حسينية بلدة جرجوع للشهيد المسعف على طريق القدس حسين محمد خليل بمشاركة شخصيات وفعاليات وعلماء دين وعوائل الشهداء والأهالي ووفد من بلدة برعشيت.

وأكد رعد أن ما يفيد هو أن تكون حاضراً قويًّا وجاهزاً للدفاع عن نفسك ولمواجهة العدوّ، وللكيل معه بمكيالين وأن ترد الصّاع أكثر من صاعَين حتى يرتدع.

وختم بالقول "لن يُخيفنا دعم أمريكا للعدو الإسرائيلي ونحن الذين نَرف نقاط ضعفه".

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