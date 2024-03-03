المقاومة العراقية تعلن استهداف ميناء حيفا بالطيران المُسيّر

العالم - العراق

واصدرت المقاومة الاسلامية العراقية بيانا، اليوم الاحد، اعلنت فيه :

بسم الله الرحمن الرحيم

(أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ)

استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء يوم الجمعة الموافق 1 - 3 - 2024، بواسطة الطيران المسيّر، محطة المواد الكيميائية في ميناء حيفا بأراضينا المحتلة. وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء. (وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)