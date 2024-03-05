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مستشار الرئيس الإيراني:

إنشاء منطقة حرة ثلاثية بين إيران والعراق وسوريا

إنشاء منطقة حرة ثلاثية بين إيران والعراق وسوريا
الثلاثاء ٠٥ مارس ٢٠٢٤ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

أفاد مستشار الرئيس الإيراني وأمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية الصناعية الحرة والاقتصادية الخاصة في إيران حجة الله عبدالمالكي بأنه يتم التفاوض مع 21 دولة لإنشاء منطقة مشتركة حرة بحيث تم التوصل إلى اتفاق مع خمس دول، من بينها سوريا والعراق.

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وفي إشارة إلى موضوع المنطقة الحرة المشتركة، صرح حجة الله عبدالمالكي بأن إيران تسعى إلى إنشاء مناطق حرة مشتركة مع الدول الأخرى، لكنها تسعى أيضا إلى إنشاء منطقة حرة مشتركة ثلاثية بالتفاوض مع العراق وسوريا.

وأكد على قفزة استثمارية سوف تتم من خلال إنشاء منطقة حرة ثلاثية بين إيران وسوريا والعراق، لافتا إلى أن هذه المسألة قيد المتابعة ضمن قضية الاقتصاد الدولي.

وفي إشارة إلى أنه يتم التفاوض حاليا مع 21 دولة من دول العالم لإنشاء مناطق حرة مشتركة، بيّن عبدالمالكي أنه تم التوصل حتى الآن إلى مرحلة توقيع وثيقة مع خمس دول، إما على شكل مذكرة تفاهم أو ضمن نص موافقات اللجنة المشتركة.

ووفقا لما صرح فإن المحادثات أجريت مع العراق وسوريا من أجل إنشاء منطقة حرة مشتركة، وقد أبدت الأطراف المتفاوضة موافقتها وحاليا بانتظار اجتماع ثلاثي في هذا الشأن.

وأضاف أمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية الصناعية الحرة والاقتصادية الخاصة في إيران أن النقطة التي تؤخذ بعين الاعتبار لهذا الغرض هي من الأجزاء الأخيرة للمناطق التي تخلصت من تنظيم داعش بحيث الآن استتب الأمن هناك ويتم الترانزيت فيها بسلاسة.

كما أوضح بأن إنشاء منطقة حرة مشتركة سيعود بالنفع على الدول الثلاث وسيجعل وصول إيران إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​سهلا للغاية.

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