القوات المسلحة اليمنية تدك سفينة ومدمرات امريكية بـ37 طائرة مسيرة

العالم - اليمن



واعلنت القوات المسلحة اليمنية انها نفذت عمليتين نوعيتين، الأولى استهدفت سفينة "PROPEL FORTUNE" الأميركية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، والثانية استهدفت عدداً من المدمرات الحربية الأميركية في البحر الأحمر وخليج عدن بـ37 طائرة مسيرة" .

وفيما يلي نص البيان الصادر عن القوات المسلحة اليمنية :

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ) صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا

نفذتِ القواتُ البحريةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى عمليتينِ عسكريتينِ نوعيتين الأولى استهدفتْ سفينةَ "PROPEL FORTUNE" الأمريكيةَ في خليجِ عدن بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ، فيما العمليةُ الثانيةُ استهدفتْ من خلالِها عددا منَ المدمراتِ الحربيةِ الأمريكيةِ في البحرِ الأحمرِ و خليجِ عدن، وذلكَ بسبعٍ وثلاثينَ طائرةً مسيرةً، وقد حققتِ العمليتانِ أهدافَهما بنجاحٍ بفضلِ الله.

تُحيّي القواتُ المسلحةُ اليمنية كافةَ أبناءِ شعبِنا اليمنيِّ العظيمِ على خروجِهم المليونيِّ في العاصمةِ صنعاءَ وفي المحافظاتِ والمديرياتِ تأكيداً على الموقفِ الثابتِ الداعمِ للشعبِ الفلسطينيِّ.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في تنفيذِ عملياتِها العسكريةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ حتى يتوقفَ العدوانُ ويُرفعَ الحصارُ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 28 شعبان 1445للهجرة

الموافق للـ9 من مارس 2024م

صادر عن القوات المسلحة اليمنية