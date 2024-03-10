باكستان..الرئيس المنتخب الجديد يؤدي اليمين الدستورية اليوم

العالم - باكستان

وستقام مراسم أداء اليمين، في إيوان الصدر "القصر الرئاسي"، في إسلام آباد في الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم

ومن المقرر أن يشهد رئيس المحكمة العليا الباكستانية، كازي فايز عيسي، أداء اليمين للرئيس المنتخب الجديد.

وكانت باكستان قد انتخبت، أمس السبت، آصف علي زرداري رئيسا لها للأعوام الخمسة المقبلة ليكون الرئيس الرابع عشر للبلاد.

وأصبح زرداري، الرئيس المشارك في حزب "الشعب الباكستاني" أول مدني يتم انتخابه رئيسا لولاية ثانية منفصلة، وأكمل ولايته الأولى ومدتها خمس سنوات في عام 2013 .

وطبقا لنتائج غير رسمية، أعلنها ابنه ورئيس حزب "الشعب الباكستاني"، بيلاوال بوتو زرداري، حصل زرداري على 411 صوتا، بعد فوزه في المجالس الوطنية وثلاثة مجالس إقليمية.

واعتبر المراقبون الانتخابات، بمثابة "ابحار سلس" للمرشح عن التحالف الحاكم، المكون من ستة أحزاب سياسية رئيسة على الأقل، بما في ذلك الحزب، الذي ينتمي إليه نواز شريف، الذي تولى منصب رئيس وزراء باكستان ثلاث مرات.

وحصل محمود خان أشاكزاي، رئيس حزب "بشتونخوا ملي عوامي"، من إقليم "بلكوهستان" جنوب غرب البلاد، على دعم من حزب "حركة الإنصاف الباكستانية"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق، عمران خان، وحصل أشاكزاي على 181 صوتا، حسب نتائج غير رسمية.

جدير بالذكر أنه يتم انتخاب الرئيس من خلال اقتراع سري تجريه الهيئة الانتخابية، التي تضم مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية وأربعة مجالس إقليمية.