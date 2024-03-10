لأول مرة في ليبيا.. اتفاق شامل لتشكيل حكومة موحدة

العالم - افريقيا

تحت مظلة جامعة الدول العربية، عقدت جلسة حوارية بين الاطراف الليبية المتخاصمة بهدف حل الانسداد السياسي في البلاد.

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الاعلى للدولة محمد تكالة، خلال اجتماع القاهرة، اتفقوا على ضرورة تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد الى انتخابات رئاسية وتشريعية.

الامين العام للجامعة العربية احمد أبو الغيط قال انه تم التاكيد خلال المحادثات على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات في العملية السياسية الليبية، واعلن انه سيتم تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة لحسم الأمور العالقة وتشكيل الحكومة.

القادة الثلاثة اتفقوا ايضاً على تغيير شاغلي المناصب السياسية ومراجعة القوانين الصادرة عن البرلمان اخيراً، وخلق توافق اكبر عليها.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح:"نحن اليوم أکدنا علی ان الانتخابات هي الوسيلة للوصول الی دولة مستقرة وتقويم انتخاب الرئيس وانتخاب مجلس النواب الجديد بإذن الله".

اجتماع ثلاثي جاء لاحتواء الوضع في البلاد، خاصة بعد تلويح عقيلة صالح باحتمال تشكيل حكومة جديدة في شهر رمضان، وتصعيد المجلس العسكري للزنتان من حدة تهديداته ضد الحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وتري أوساط سياسية ليبية مطلعة، أن هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها ليبيا دفعاً قوياً من أغلب القوى الداخلية والخارجية نحو تشكيل حكومة واحدة موحدة.