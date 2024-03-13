البيت الأبيض: لا نرى أي مؤشرات على استعداد روسيا لاستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا

العالم-الامريكيتان

قالت بيير تعليقا على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "لا نرى أي أسباب حقيقية لتعديل جاهزية قواتنا النووية. أو أي مؤشر على أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا".

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي دميتري كيسيليوف للقناة التلفزيونية "روسيا-1"، بأن الثالوث النووي لدى روسيا أكثر حداثة من أي ثالوث في بلد آخر.

وأكد على عدم وجود أية ضرورة بتاتا لاستخدام أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية التكتيكية خلال العملية العسكرية الخاصة.

وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية، إذا كان الأمر يتعلق بوجود الدولة الروسية، ويتعلق بإلحاق الضرر بسيادة البلاد واستقلالها.