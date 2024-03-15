اليمن: ’اليوم الموعود’.. رد حاسم لأي خطأ يصدر من أمريكا وبريطانيا

العالم – اليمن

وجرت المناورات العسكرية وفق سيناريو اشتباكات نارية معقدة على تضاريس مختلفة، بمشاركة 1000 مقاتل ووحدات من الهندسة وضد الدروع والقناصة والمدفعية والآليات بأنواعها.

وعكست المناورة العسكرية عمليات كر وفر وتصد وهجوم على محاور تقدم ميدانية في مناطق الاشتباكات وصولا إلى الالتحام بقوات العدو من مسافة صفر.

ووفق السيناريو تقدمت قوات العدو إلى مناطق حساسة في داخل المناطق التي جرت عليها الإنزالات المظلية، وفي البدء تصدت مجاميع المواطنين للعدو وخاضت معها اشتباكات عنيفة قبل أن تصل طلائع من قوات الجيش اليمني وتكبد قوات العدو خسائر بشرية ومادية كبيرة، وتوقع عدد من قوات العدو في الأسر وتفجر آلياته وتغتنم عتاد حربي متنوع.

ونجحت القوات المشاركة في المناورة باستدراج "مجاميع العدو الأمريكي والبريطاني" إلى حقول ألغام واسعة، وتوقع العشرات منهم في القتل المحقق.

وخلال المناورة قال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، "لا يمكن أن نقابل العدو الأمريكي والبريطاني بالورود وإنما سنقابله بالقتل والتنكيل".

وأضاف موجها كلامه للأمريكي: "عليك أن تعلم أن جبال اليمن ووديانه وسهوله وكل مكان فيه لا يمكن على الإطلاق أن تحتلها، ونقول للأمريكي أنه في حال حدثت نفسك أن تعيد الكرة أو بمرتزقك فلن تجد إلا النكال والهزيمة والخسارة المباشرة".